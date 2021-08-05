РИАМО - 5 авг. Участок набережной Тараса Шевченко в столице станет пешеходным с 13 августа по 31 октября в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.



Движение транспорта будут перекрывать от д. 12 стр. 26 по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион».

Проезд автомобилей ограничат с 23:00 перед выходным или праздником до 06:00 утра следующего рабочего дня.

«Уверены, локация войдет в топ прогулочных мест — это уже доказала практика. С лета 2017 года набережная перекрывается ежегодно», — отметили в пресс-службе.