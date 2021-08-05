РИАМО - 5 авг. В этом сезоне в Подмосковье совершили уже более 650 тыс. поездок, что больше в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самыми активными городами в этом году по аренде самокатов стали: Красногорск – 164 тыс. поездок, Химки – 89 тыс. поездок, Люберцы – 88 тыс. поездок.

Это связано с тем, что аренда электросамокатов становится доступней. Аренда этих транспортных средств в этом году появилась еще в 9 городских округах, а количество самокатов стало в 1,5 раза больше.

«В зависимости от спроса жителей, в том числе на основе анализа треков маршрутов передвижения, мы стараемся повышать комфорт и безопасность пользователей. Так, в ряде городов выделили в специальные велополосы на тротуарах, которые рассчитаны на велотранспорт, электросамокаты и другие подобные средства передвижения», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сезон проката электросамокатов стартовал в этом году в регионе 10 апреля. Для аренды сейчас доступно порядка 4,5 тыс. самокатов в 12 округах.

Шеринг доступен в Красногорске, Люберцах, Одинцове, Химках, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе, Реутове, Солнечногорске.

Средняя стоимость аренды составляет 5-7 руб/мин, в среднем аренда по городам Подмосковья длится около 20 минут.