РИАМО - 5 авг. Пескоструйную очистку свыше 150 объектов планируют провести в Москве до середины следующего месяца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На текущий момент идет очистка объектов на Большом Устьинском мосту, Крестовском путепроводе, Пречистенской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных. А также воздухом и песком продувают некоторые подземные переходы.

В общей сложности таким способом планируют очистить 120 тыс. «квадратов» поверхности. Так можно привести в порядок каменные, бетонные, металлические и гранитные покрытия.

Под большим напором песок удаляет грязь, ржавчину, старую краску и налет. После очистки объекты полностью промывают, при необходимости специалисты их штукатурят и красят.

Работы данного формата в столице проводят каждый год. За смену одна бригада из пяти специалистов может очистить более 100 кв. м поверхности.