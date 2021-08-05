РИАМО - 5 авг. Очередная площадка «Мегабак» открылась в Рузском городском округе. Туда можно сдать крупногабаритные отходы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Новая площадка расположена по адресу: Московская область, город Руза, р.п. Тучково, улица Дубровка, вблизи д. 1 А.

На открытии с приветственным словом к присутствующим обратились министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, глава городского округа Рузский Николай Пархоменко и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова.

«Мегабак» - это очень важный проект. Хочу всех призвать к раздельному сбору отходов, приложить руку к утилизации вторичного сырья. Собранные КГО уже не попадают в оборот регионального оператора, а напрямую поступают к переработчику вторичного сырья. Тем самым мы разгружаем наши контейнерные площадки, наши комплексы по переработке отходов», - отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В новый пункт местные жители могут привезти спил растений, текстиль, старую мебель, лампы, стекло, бытовую технику, шины и др.

Кроме того, на этой территории действует буккроссинг: каждый житель может оставить прочитанную книгу и взять взамен принесенные другими жителями. Кроме того, на ее территории расположены специальные стеллажи для детских игрушек, где у жителей есть возможность обменяться предметами.

«Любой житель может абсолютно бесплатно сдать на площадке «Мегабак» или бумагу, или стекло, или пластик, или старую бытовую технику, и, фактически, дать им вторую жизнь», - заявил глава Рузского округа Николай Пархоменко.

Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова отметила: «Площадки «Мегабак» очень востребованы. Это яркий пример того, как общество, бизнес и власть вместе в одном направлении двигают такие масштабные проекты».

Проект «Мегабак» был запущен в Московской области в конце 2019 года. На сегодняшний день пункты приема вторсырья от населения собрали более 40 тыс. куб. м крупногабаритных отходов. Сейчас в Подмосковье насчитывается 45 площадок «Мегабак» в 43 городских округа. До конца года будет открыто еще 15 новых площадок в городских округах.

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