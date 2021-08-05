РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. Река Чанка в черте Мытищ была загрязнена неочищенными ливневыми стоками, нарушение установлено инспекторами эконадзора министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

«Сточные воды сбрасывались из колодца ливневой канализации в поселке Мебельной фабрики, в дальнейшем они поступали в реку Чанку. Объект принадлежит ООО «Строительная группа «Альянс». За это нарушение компания была оштрафована на 200 тыс. рублей», – сказала зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что в настоящее время река находится на особом контроле, поскольку является притоком Клязьмы, на которой начались работы по расчистке. Обязательным условием является ликвидация всех незаконных водосбросов в Клязьму и ее притоки. Недавно силами администрации Мытищ было выявлено и затампонировано 16 источников незаконного сброса в Чанку и 10 – в саму Клязьму.

Проект предполагает расчистку участка Клязьмы до границы с Владимирской областью общей протяженностью 25 км. На первом этапе река будет расчищена от Пироговского водохранилища до города Королева.