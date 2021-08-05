РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Строительство 2 детских садов на 80 и 125 мест начинается в подмосковной Балашихе, новые учреждения планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Первое дошкольное учреждение – на 80 мест – будет возводиться на улице Твардовского вблизи дома №12. Второе – на 125 мест – на улице Заречной. Объектам выдано разрешение на строительство», – сказал глава ведомства Владимир Локтев.

Ввод новых дошкольных образовательных учреждений намечен на 2022 год.

Оба учреждения оснастят современным оборудованием. В каждой группе будет раздевалка, игровая зона, спальня, санузел и буфет. Ребята смогут заниматься в музыкальном и физкультурном залах. Появятся и полноценные пищеблоки, что позволит организовать здоровое и разнообразное питание детей.

На прилегающей территории обустроят игровые площадки. Концепция озеленения территории детских садов направлена на создание уютных и тихих пространств, располагающих к играм и обучению.