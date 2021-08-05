РИАМО - 5 авг. Более 5 тыс. человек смогут проголосовать на выборах 19 сентября 2021 года в изоляторах временного содержания (ИВС) и следственных изоляторах (СИЗО) Подмосковья, заявила уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова.

Всего в системе УФСИН будет задействовано 12 участков — 11 станционных и 1 переносной, уточнила она.

«У нас в СИЗО находятся чуть более 5 тыс. граждан, там еще ведется следствие, не принято решение. Они имеют право проголосовать, за исключением иностранных граждан», — сказала Семенова журналистам.

По ее словам, в этом году следить за ходом выборов в ИВС и СИЗО будут также представители Общественной наблюдательной комиссии Московской области.

Выборы-2021 пройдут в течение 3 дней с 17 по 19 сентября. Граждане будут выбирать депутатов Госдумы РФ и региональных парламентов.