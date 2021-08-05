В эти выходные в Москве состоятся концерты звезд российской музыкальной сцены — Полины Гагариной, Сергея Лазарева и Наргиз. На улицах столицы развернется масштабный гастрономический проект «Лето в городе», а в онлайн-пространстве пройдет фестиваль «Русское поле». В кинотеатрах покажут боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и мультфильм «Мулан. Новая легенда». Какие мероприятия стоит посетить в Москве в предстоящие выходные, читайте в гиде РИАМО.
КОНЦЕРТЫ
Полина Гагарина
Где: Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 4, клуб Gipsy
Когда: 6 августа в 23:00
Стоимость: от 2400 рублей
Полина Гагарина — победительница «Фабрики звезд», серебряный призер «Евровидения» 2015 года и талантливый исполнитель. У звезды уникальный тембр голоса и огромная база поклонников, а ее шоу надолго остаются в памяти. Купить билет на концерт можно на сайте бара.
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Сергей Лазарев
Где: Москва, 66-й км МКАД, Крокус Сити, ресторан Shore House
Когда: 6 августа в 19:00
Стоимость: от 5000 рублей
Популярный певец дважды представлял Россию на «Евровидении» и дважды занимал почетное третье место. Треки артиста звучат по-западному, а стиль Сергея Лазарева нравится многим россиянам. 6 августа певец выступит в ресторане Shore House в рамках фестиваля #LETOLIFE. Билеты — на сайте фестиваля.
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Наргиз
Где: Москва, пр. Мира, д. 119, стр. 545, Зеленый театр ВДНХ
Когда: 8 августа в 19:00
Стоимость: от 2950 рублей
Наргиз — фолк-рок-певица узбекского происхождения с непростой судьбой. Она переезжала в США, где работала в ресторанах и тату-салонах, пыталась попасть на шоу The X Factor, а затем вернулась в Россию и завоевала серебро в шоу «Голос». Экстравагантная певица даст концерт для любителей искренних треков. Приобрести билет можно на сайте театра.
СПЕКТАКЛИ
«Лебединое озеро»
Где: Москва, ул. Каланчевская, д. 33/12, стр. 2, «Москонцерт Холл»
Когда: 8 августа в 19:00
Стоимость: от 500 рублей
На сцене «Москонцерт Холла» спектакль «Лебединое озеро» представляет Театр балета классической хореографии Элика Меликова (Moscow ballet La Classique). В основе сюжета спектакля — легенда о принцессе Одетте, которую превратил в лебедя злой колдун Ротбарт. Принц Зигфрид влюбляется в прекрасную девушку и обещает разрушить чары колдуна. Однако хитрый злодей сделает все возможное, чтобы помешать возлюбленным быть вместе. Билеты — на сайте концертного зала.
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«Котенок по имени Гав»
Где: Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 5, Московский театр детской книги «Волшебная лампа»
Когда: 8 августа в 12:00
Стоимость: 1200 рублей
В стенах театра юным зрителям покажут известную историю про необыкновенную дружбу котенка и щенка. Спектакль основан на сказке Григория Остера — веселой и легкой истории, с которой дети могут начать свое знакомство с театром. Билеты можно приобрести на сайте.
ФЕСТИВАЛИ
Проект «Лето в городе»
Где: Москва
Когда: с 29 июля по 29 августа, с четверга по воскресенье
Стоимость: бесплатно
В рамках гастрономического проекта «Лето в городе» жители и гости столицы могут попробовать винегрет с бутонами одуванчиков, джем из бекона, жареное молоко на палочке и многое другое. Более 50 предприятий торговли и общественного питания предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам, — порядка 200 видов мороженого и варенья, а также блюда из ресторанных меню.
Проект пройдет на 18 площадках для проведения ярмарок. В центре Москвы будут работать две площадки — на Тверской площади и площади Революции, остальные 16 — в других районах столицы. Подробности — на сайте mos.ru.
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Фестиваль «Русское поле»
Где: онлайн
Когда: 7 августа с 12:00 до 18:00
Стоимость: бесплатно
Десятый межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в онлайн-формате. В программе мероприятия — кулинарный конкурс на лучшую кашу, выступления участников фестиваля и артистов эстрады. Одной из главных тем юбилейного фестиваля станет 800-летие со дня рождения Александра Невского. Узнать подробности можно на сайте организаторов.
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ВЫСТАВКИ
«Дом как уходящая натура»
Где: Москва, Зубовский бул., д. 2, Музей Москвы
Когда: с 22 июля по 12 августа
Стоимость: бесплатно
Во дворе Музея Москвы располагается небольшая экспозиция, где представлены работы создательниц московской мастерской «Амма» Анны Кистеневой-Озтурк, Ксении Кистеневой и Екатерины Васильевой, посвященные исторической застройке Соколиной Горы — района с разнообразной архитектурной историей.
Посетители смогут увидеть изображения зданий, выполненные в техниках линогравюра и шелкография. Все принты и открытки художниц можно приобрести. Подробнее о выставке — на сайте музея.
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«Черное+Белое/ЗВУК+ЗНАК»
Где: Москва, ул. Кременчугская, д. 22, Галерея XXI века
Когда: с 6 августа по 11 сентября
Стоимость: входной билет — 100 рублей, льготный — 50 рублей
Проект «Черное+Белое» проводится в форме биеннале и посвящен художникам русского авангарда начала XX века. Каждая выставка проекта смотрит с нового ракурса на черно-белый аспект поисков современных художников.
Отправная точка новой выставки проекта — звуковая поэзия футуристов. В экспозиции представлены работы более 30 современных авторов. Художники, вдохновленные энергетикой футуристических манифестов, отправляются на поиски праязыка, исследуют такие графические элементы, как точка, линия, пятно, фактура.
Билеты — на сайте мероприятия.
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«Кратовские дачи»
Где: Москва, ул. Воздвиженка, д. 5/25, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Когда: с 22 июля по 25 августа
Стоимость: входной билет — 300 рублей, льготный — 150 рублей
Над выставкой «Кратовские дачи» два года работал фотограф Федор Савинцев. Он изучал дачную архитектуру советского периода в знаменитом поселке Кратово, в котором в свое время жили Михаил Зощенко, Владимир Шаинский, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн и другие представители советской интеллигенции, и создал уникальную серию фотографий, в которых героями становятся сами дома, а не их хозяева. Также на выставке будут представлены инсталляции из предметов мебели и быта, которые удалось спасти от разрушения в ходе подготовки проекта. Подробности — на сайте музея.
КИНОПРЕМЬЕРЫ
Боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Главные персонажи фильма — отъявленные негодяи, которые любой ценой хотят освободиться из тюрьмы для преступников со сверхспособностями. И такую возможность перед ними открывает суперсекретный проект «Отряд самоубийц».
Фильм основан на одноименных комиксах издательства DC Comics и является продолжением ленты «Отряд самоубийц» 2016 года.
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Мультфильм «Мулан. Новая легенда»
В российский прокат выходит мультфильм о сильной, смелой и патриотичной девушке, владеющей кунг-фу. Мулан не может вступить в ряды армии, но с помощью хитрости ей это удается. Девушка отправляется навстречу судьбе, чтобы заслужить честь и уважение в сражениях и совершать благородные поступки.
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