В эти выходные в Москве состоятся концерты звезд российской музыкальной сцены — Полины Гагариной, Сергея Лазарева и Наргиз. На улицах столицы развернется масштабный гастрономический проект «Лето в городе», а в онлайн-пространстве пройдет фестиваль «Русское поле». В кинотеатрах покажут боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и мультфильм «Мулан. Новая легенда». Какие мероприятия стоит посетить в Москве в предстоящие выходные, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Полина Гагарина

Где: Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 4, клуб Gipsy

Когда: 6 августа в 23:00

Стоимость: от 2400 рублей

Полина Гагарина — победительница «Фабрики звезд», серебряный призер «Евровидения» 2015 года и талантливый исполнитель. У звезды уникальный тембр голоса и огромная база поклонников, а ее шоу надолго остаются в памяти. Купить билет на концерт можно на сайте бара.

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Сергей Лазарев

Где: Москва, 66-й км МКАД, Крокус Сити, ресторан Shore House

Когда: 6 августа в 19:00

Стоимость: от 5000 рублей

Популярный певец дважды представлял Россию на «Евровидении» и дважды занимал почетное третье место. Треки артиста звучат по-западному, а стиль Сергея Лазарева нравится многим россиянам. 6 августа певец выступит в ресторане Shore House в рамках фестиваля #LETOLIFE. Билеты — на сайте фестиваля.

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Наргиз

Где: Москва, пр. Мира, д. 119, стр. 545, Зеленый театр ВДНХ

Когда: 8 августа в 19:00

Стоимость: от 2950 рублей

Наргиз — фолк-рок-певица узбекского происхождения с непростой судьбой. Она переезжала в США, где работала в ресторанах и тату-салонах, пыталась попасть на шоу The X Factor, а затем вернулась в Россию и завоевала серебро в шоу «Голос». Экстравагантная певица даст концерт для любителей искренних треков. Приобрести билет можно на сайте театра.

СПЕКТАКЛИ

«Лебединое озеро»

Сайт мэра Москвы

Где: Москва, ул. Каланчевская, д. 33/12, стр. 2, «Москонцерт Холл»

Когда: 8 августа в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

На сцене «Москонцерт Холла» спектакль «Лебединое озеро» представляет Театр балета классической хореографии Элика Меликова (Moscow ballet La Classique). В основе сюжета спектакля — легенда о принцессе Одетте, которую превратил в лебедя злой колдун Ротбарт. Принц Зигфрид влюбляется в прекрасную девушку и обещает разрушить чары колдуна. Однако хитрый злодей сделает все возможное, чтобы помешать возлюбленным быть вместе. Билеты — на сайте концертного зала.

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«Котенок по имени Гав»

Где: Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 5, Московский театр детской книги «Волшебная лампа»

Когда: 8 августа в 12:00

Стоимость: 1200 рублей

В стенах театра юным зрителям покажут известную историю про необыкновенную дружбу котенка и щенка. Спектакль основан на сказке Григория Остера — веселой и легкой истории, с которой дети могут начать свое знакомство с театром. Билеты можно приобрести на сайте.

ФЕСТИВАЛИ

Проект «Лето в городе»

пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Где: Москва

Когда: с 29 июля по 29 августа, с четверга по воскресенье

Стоимость: бесплатно

В рамках гастрономического проекта «Лето в городе» жители и гости столицы могут попробовать винегрет с бутонами одуванчиков, джем из бекона, жареное молоко на палочке и многое другое. Более 50 предприятий торговли и общественного питания предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам, — порядка 200 видов мороженого и варенья, а также блюда из ресторанных меню.

Проект пройдет на 18 площадках для проведения ярмарок. В центре Москвы будут работать две площадки — на Тверской площади и площади Революции, остальные 16 — в других районах столицы. Подробности — на сайте mos.ru.

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Фестиваль «Русское поле»

Где: онлайн

Когда: 7 августа с 12:00 до 18:00

Стоимость: бесплатно

Десятый межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в онлайн-формате. В программе мероприятия — кулинарный конкурс на лучшую кашу, выступления участников фестиваля и артистов эстрады. Одной из главных тем юбилейного фестиваля станет 800-летие со дня рождения Александра Невского. Узнать подробности можно на сайте организаторов.

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ВЫСТАВКИ

«Дом как уходящая натура»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, Зубовский бул., д. 2, Музей Москвы

Когда: с 22 июля по 12 августа

Стоимость: бесплатно

Во дворе Музея Москвы располагается небольшая экспозиция, где представлены работы создательниц московской мастерской «Амма» Анны Кистеневой-Озтурк, Ксении Кистеневой и Екатерины Васильевой, посвященные исторической застройке Соколиной Горы — района с разнообразной архитектурной историей.

Посетители смогут увидеть изображения зданий, выполненные в техниках линогравюра и шелкография. Все принты и открытки художниц можно приобрести. Подробнее о выставке — на сайте музея.

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«Черное+Белое/ЗВУК+ЗНАК»

Где: Москва, ул. Кременчугская, д. 22, Галерея XXI века

Когда: с 6 августа по 11 сентября

Стоимость: входной билет — 100 рублей, льготный — 50 рублей

Проект «Черное+Белое» проводится в форме биеннале и посвящен художникам русского авангарда начала XX века. Каждая выставка проекта смотрит с нового ракурса на черно-белый аспект поисков современных художников.

Отправная точка новой выставки проекта — звуковая поэзия футуристов. В экспозиции представлены работы более 30 современных авторов. Художники, вдохновленные энергетикой футуристических манифестов, отправляются на поиски праязыка, исследуют такие графические элементы, как точка, линия, пятно, фактура.

Билеты — на сайте мероприятия.

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«Кратовские дачи»

Где: Москва, ул. Воздвиженка, д. 5/25, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Когда: с 22 июля по 25 августа

Стоимость: входной билет — 300 рублей, льготный — 150 рублей

Над выставкой «Кратовские дачи» два года работал фотограф Федор Савинцев. Он изучал дачную архитектуру советского периода в знаменитом поселке Кратово, в котором в свое время жили Михаил Зощенко, Владимир Шаинский, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн и другие представители советской интеллигенции, и создал уникальную серию фотографий, в которых героями становятся сами дома, а не их хозяева. Также на выставке будут представлены инсталляции из предметов мебели и быта, которые удалось спасти от разрушения в ходе подготовки проекта. Подробности — на сайте музея.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Главные персонажи фильма — отъявленные негодяи, которые любой ценой хотят освободиться из тюрьмы для преступников со сверхспособностями. И такую возможность перед ними открывает суперсекретный проект «Отряд самоубийц».

Фильм основан на одноименных комиксах издательства DC Comics и является продолжением ленты «Отряд самоубийц» 2016 года.

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Мультфильм «Мулан. Новая легенда»

В российский прокат выходит мультфильм о сильной, смелой и патриотичной девушке, владеющей кунг-фу. Мулан не может вступить в ряды армии, но с помощью хитрости ей это удается. Девушка отправляется навстречу судьбе, чтобы заслужить честь и уважение в сражениях и совершать благородные поступки.