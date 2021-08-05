РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В Подольске за минувшие сутки выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 14 897 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 1 287 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 392 835 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 356 человек. Выздоровели и выписались 322 777 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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