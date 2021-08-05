РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. В парке «Пехорка» подмосковной Балашихи 29 августа во второй раз пройдет масштабный фестиваль «Пространство танца», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Организатором фестиваля является областной центр культурных инициатив при поддержке министерства культуры региона.

На главном событии лета в области уличной танцевальной культуры встретятся самые популярные танцевальные направления и лидеры мнений уличной культуры. Праздник завершится ярким выступлением популярных артистов – Natan и Миа Бойка.

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