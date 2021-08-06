РИАМО - 6 авг. Стартовали продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса MYPRIORITY Basmanny, который ГК «Гранель» возводит в Басманном районе ЦАО Москвы. Общая площадь объекта – 102 тыс. кв. м. Цены на квартиры стартуют от 13 млн рублей, сообщает пресс-служба ГК «Гранель»​.

Проект переменной этажности реализуется на участке площадью 2,36 га, в 700 метрах от метро «Бауманская», рядом с МГТУ имени Баумана и набережной Яузы. На территории комплекса разместится собственный фитнес-центр - попасть сюда можно будет, не выходя из подъезда. Первые этажи отдадут под коммерческо-развлекательную и офисную инфраструктуру. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 3-м квартале 2024 года.

«В жилом комплексе представлены квартиры от одной до пяти комнат, площадью от 28,9 до 112,2 кв. м. Можно приобрести квартиры без отделки или с чистовой дизайнерской отделкой. Удобные и разнообразные планировки евроформата позволяют максимально эргономично использовать пространство квартиры и выделить разные функциональные зоны, в том числе гардеробную, кабинет, игровую», - отметил Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК «Гранель».

Комнаты насыщены светом за счет большого количества окон, увеличенной площади остекления, а также наличия во многих квартирах балконов: обычных, французских или эркерных. Предусмотрены просторные кухни-гостиные, в многокомнатных квартирах - мастер-спальни, в квартирах с двумя и более комнатами запроектировано два санузла.

Автор проекта - BADR5, одно из ведущих архитектурных бюро столицы. Концепция выдержана в духе минимализма: лаконичные формы, четкие строгие линии. Используя особенности ландшафта, архитекторы создали живую и разнообразную городскую застройку. Предпочтение в отделке фасадов отдано натуральным материалам с интересными фактурами, которые подчеркивают sustainability дизайн.

«Главная задача проекта - создать функциональное и понятное, но в тоже время цепляющее взгляд пространство, предназначенное для комфортного и эстетичного проживания. В основу планировочного решения квартала положен принцип разделения общественных и приватных зон. Такое разделение позволяет жителям чувствовать себя в безопасности и одновременно быть неотъемлемой частью городского сообщества», - подчеркнул Сергей Мичурин, управляющий партнер проектного бюро BADR5.

Жилой комплекс, созданный в стиле неоклассики, сформирован как единое целое из нескольких жилых секций, объединенных двухуровневым подземным паркингом. Конфигурация секций формирует приватный внутренний двор с авторским благоустройством и ландшафтным дизайном, зонами для спорта и отдыха. Концептуальное игровое пространство для детей будет создано специально для жилого комплекса MYPRIORITY ведущими европейскими производителями.

Новейшие технологии и современные инженерные системы создают высокое качество жизни в MYPRIORITY Basmanny: для жителей предусмотрено центральное кондиционирование (чиллер-фанкойл), премиальные лифты с дизайнерской отделкой, энергосберегающее оборудование, высокоскоростной интернет, IP-домофония с возможностью доступа через мобильное приложение, современные системы диспетчеризации здания, системы контроля доступа и видеонаблюдения, охрана периметра комплекса.