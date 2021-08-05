РИАМО - 5 авг. План 2021 года по вводу жилой недвижимости в Москве за семь месяцев выполнили на 87%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. Так, с начала года введено уже 3,4 млн кв. м жилья, что составляет 87% от плана», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что всего в столице за семь месяцев ввели 7 млн кв. м различной недвижимости, что составляет 82% от плана на год.

«В том числе 1,9 млн кв. м недвижимости введено на территории бывших столичных промзон, из этого объема 750 тыс. «квадратов» приходится на жилье», – уточнил Бочкарев.

Ранее он сообщал, что в 2021 году в столице планируется ввести 8,5 млн кв. м недвижимости, из которых 4 млн кв. м - это жилье.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что дефицит рабочей силы, возникший из-за пандемии коронавируса, не влияет на строительство крупных объектов в столице.