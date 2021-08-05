РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 авг. В поликлинику микрорайона Авиационный подмосковного Домодедова поступил новый аппарат УЗИ экспертного класса, сообщается в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Аппарат установили для работы врачебно-летной экспертной комиссии в рамках региональной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

За последние 3 года в ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» поступило порядка 170 единиц техники, в том числе диагностическое медоборудование.