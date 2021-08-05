РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов и детском саду микрорайона 1 Мая подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В микрорайоне 1 Мая между домами №№8 и 9 происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения с 9:00 и до окончания работ перекрыта подача холодной воды в ряде домов и учреждении.

Под отключение попали многоквартирные дома №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, детский сад №23 (дом 12).

Подвоз воды будет обеспечен.