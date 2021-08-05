РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Гипермаркет «Перекресток» в подмосковном Красногорске оштрафовали на 110 тыс. рублей за нарушения ветеринарного законодательства, сообщили в управлении Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В июне 2021 года управлением проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении АО «Торговый дом «Перекресток».

В результате проверки выявлены нарушения требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС, и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Инспекторы выявили, что в холодильной камере мясная продукция хранилась под приборами охлаждения и прилегала вплотную к стенкам камеры. В камере хранения колбасных изделий прибор измерения влажностного режима показывал 30%, что не соответствует условиям хранения, заявленным производителем продукции (75%). Также в камере секция напольного покрытия была заменена на деревянные доски, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции.

В торговом зале в холодильной витрине, где находилась продукция животного происхождения – грудка куриная, нарушен температурный режим хранения. Там зафиксировали плюс 5,9 градуса вместо минус 2 – плюс 2 градусов.

Кроме того, при анализе работы АО «Торговый дом «Перекресток» в ФГИС «Меркурий» установлено, что с 29 по 30 июня 2021 года гашение входящих ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию, полуфабрикаты из мясосырья не осуществлялось в течение 24 часов после доставки груза.

Также установлено, что с предприятия осуществляется оформление исходящей пищевой продукции, тогда как фактически отправки груза не происходит, товарно-транспортные накладные на передвижение груза не предоставлены.

В конце июля 2021 года АО «Торговый дом «Перекресток» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 1 ст.10.6 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на сумму 110 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.