РИАМО - 5 авг. В Москве за минувшие сутки выздоровели 4477 человек после курса лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных в городе достигло 1 378 924, сообщает столичный оперштаб.

За сутки госпитализирован 901 человек, в больницах на ИВЛ находятся 428 пациентов. Также умерло 68 граждан с пневмонией и положительным тестом на Covid-19. С начала пандемии в городе умерли 25 994 человека.

Всего в Москве за сутки выявили 3227 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в столице выявили 1 519 621 случай заражения.

В столице проводится кампания по бесплатной вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе городских поликлиник или в пункте работы выездных бригад медиков в общественных местах.

Накануне вакцинированным москвичам в ходе розыгрыша достались пять новых автомобилей Renault Logan.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>