РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» провели для жителей округа акцию «Госуслуги – быстро, просто и удобно!», им рассказали о преимуществах портала госуслуг, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские проинформировали жителей о перечне госуслуг, оказываемых МВД России, а также озвучили преимущества получения их в электронном виде: отсутствие очередей, скидка при оплате госпошлины и круглосуточный доступ.

Участникам акции рассказали о том, что для подачи заявления на получение услуги следует создать заявление и отправить необходимый перечень документов через личный кабинет электронного портала.

В завершение мероприятия стражи порядка раздали участникам тематические информационные листовки.