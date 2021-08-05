РИАМО - 5 авг. Голосование на выборах в течение трех дней позволит обеспечить безопасность участников избирательного процесса во время пандемии коронавируса, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Комментируя вопрос о легитимности многодневного голосования, эксперт подчеркнул, что легитимно любое голосование, на котором избиратели высказывают свою волю и их голоса подсчитываются честно.
Журавлев отметил, что скептики зачастую указывают на то, что в ходе многодневного голосования бюллетени остаются на участках на ночь.
«Такие разговоры всегда есть. Но есть определенные механизмы предотвращения нарушений. <…> Это и дополнительные права наблюдателей, это и дополнительные права журналистов. Журналисты имеют право следить за процессом упаковки (бюллетеней - ред.) в сейф-пакеты. Да, они не остаются на ночь, чтобы охранять эти сейф-пакеты. Но они могут следить за процессом упаковки. Как я понимаю, наблюдатели могут оставаться ровно столько, сколько члены избирательных комиссий. И в этом смысле они следят за нерушимостью этой самой упаковки до конца», — заключил Журавлев.
В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
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