РИАМО - 5 авг. Голосование на выборах в течение трех дней позволит обеспечить безопасность участников избирательного процесса во время пандемии коронавируса, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Преимущество трехдневного голосования — безопасность (во время пандемии - ред.). Конечно, в принципе, еще и удобство, но это вторично. Безопасность — преимущество абсолютное. Потому что смерть — это единственное, чего нельзя исправить. Если однодневное голосование приведет к резкому увеличению заболеваний, то это будет очень высокая цена за право выбирать в один день», — сказал Журавлев.

Комментируя вопрос о легитимности многодневного голосования, эксперт подчеркнул, что легитимно любое голосование, на котором избиратели высказывают свою волю и их голоса подсчитываются честно.

Журавлев отметил, что скептики зачастую указывают на то, что в ходе многодневного голосования бюллетени остаются на участках на ночь.

«Такие разговоры всегда есть. Но есть определенные механизмы предотвращения нарушений. <…> Это и дополнительные права наблюдателей, это и дополнительные права журналистов. Журналисты имеют право следить за процессом упаковки (бюллетеней - ред.) в сейф-пакеты. Да, они не остаются на ночь, чтобы охранять эти сейф-пакеты. Но они могут следить за процессом упаковки. Как я понимаю, наблюдатели могут оставаться ровно столько, сколько члены избирательных комиссий. И в этом смысле они следят за нерушимостью этой самой упаковки до конца», — заключил Журавлев.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

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