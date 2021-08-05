РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании в селе Покров подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену 4 августа в 12:14 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Подольск, село Покров, дом 150.

Огнеборцы округа ликвидировали последствия пожара в 12:50. Привлекаемые силы и средства: 6 единиц техники, 23 человека.