РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Жителям подмосковного Красногорска напомнили, кому в преддверии нового учебного года положена выплата пособия на детей сразу за 2 месяца, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения.

«Ежегодно перед началом учебного года семьи с низкими доходами получают выплату регионального пособия в двойном размере. В августе родители получают пособие сразу за 2 месяца – за август и за сентябрь, а следующая выплата поступает уже в октябре», – сказала руководитель Красногорского управления социальной защиты Лилия Гордон.

До 1,5 лет на ребенка ежемесячно выплачивают 2 319 руб., от 1,5 до 3 лет – 4 420 руб., от 3 до 7 лет – 1 159 руб., от 7 лет и старше – 582 руб.

На детей одиноких матерей: до 1,5 лет – 4 637 руб., от 1,5 до 3 лет – 6 739 руб., от 3 до 7 лет – 2 319 руб., от 7 лет и старше – 1 158 руб.

На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: до 1,5 лет – 3 188 руб., от 1,5 до 3 лет – 5 289 руб., от 3 до 7 лет – 1 739 руб., от 7 лет и старше – 869 руб.

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