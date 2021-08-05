РИАМО - 5 авг. Председатель союза потребителей России Петр Шелищ спрогнозировал к осени текущего года тотальное подорожание практически всех продуктов, кроме сезонных, пишет «Вечерняя Москва».

«Нужно ожидать подорожания практически всех продуктов, кроме сезонных, которые подорожают позже. Цены на все остальное повысятся по понятным причинам. Растут цены на сырье, энергию, коммунальные ресурсы, мировые цены тоже растут», — разъяснил Шелищ.

При этом, по словам эксперта, предложение товаров на потребительском рынке не растет и этот фактор является серьезной проблемой. Экономике нужно производить больше товаров.

В то же время россияне активно берут потребительские кредиты в преддверии инфляции. Фиксируемая гражданами инфляция значительно выше, чем показывает статистика, подчеркнул Шелищ.

«Часть денег, полученных россиянами в кредит, тратится на текущее потребление и поддержание привычного образа жизни», — пояснил специалист.

Он отметил, что значительная часть денег многих граждан закредитована, что беспокоит Центробанк. Рост цен в итоге становится естественным, так как по-другому никак не сбалансировать спрос и предложение.

Эксперт заключил, что «не видит никаких оснований для положительных прогнозов».

Рост цен на продукты: что подорожает в России в 2021 году>>