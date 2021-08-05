РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Госжилинспекция Подмосковья проводит осмотр состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО), в Балашихе уже проверили около 40 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Осмотры проводятся в рамках программы оздоровления рынка специализированных организаций. Они продлятся до конца текущего года.

«На сегодняшний день в городском округе Балашиха проверено 37 многоквартирных домов, управляемых ООО «Град+Сервис», ООО «Меридиан», ООО «УК «РЭУ №1-Садовый» и ООО «Русевросервис». В ходе осмотров нарушений не выявлено. Также инспекторы разъясняли обязанности жителей газифицированных квартир», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, если у собственников и нанимателей жилья возникают вопросы по поводу обслуживания внутриквартирного газового оборудования, им рекомендуют прежде всего обращаться в их управляющую организацию.

«Там должны рассказать обо всех обязанностях жителей по содержанию ВКГО, а также объяснить, как заключить договор со специализированной организацией», - подчеркнула Федина.

Она также напомнила, что в рамках программы оздоровления рынка обслуживания газового оборудования на портале Единой диспетчерской службы запущены две новые категории: «Заключение договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в МКД» и «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование».

Услуги предоставляются в течение 10 рабочих дней. Такая форма взаимодействия жителей, управляющих и обслуживающих организаций максимально упрощает процедуру и сокращает затраты времени на нее.

Всего в Подмосковье газифицировано свыше 2 млн квартир в более чем 40 тыс. многоквартирных домов. За содержание газового оборудования в них отвечают специализированные организации, реестр которых размещен на сайте министерства энергетики Московской области.