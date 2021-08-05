РИАМО - 5 авг. За последние сутки в столице выявили 3227 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии это число составило 1 519 621, сообщает московский оперштаб.

Накануне в столице в очередной раз разыграли пять автомобилей среди горожан, кто ввел первый компонент вакцины против коронавируса с 26 июля по 1 августа.

Врачи напоминают, что вакцинация является единственным способом защитить свое здоровье и победить пандемию. Сделать прививки от инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

За последние сутки в России выявлено 23 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 794 человек, вылечились 20 370 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 6 379 904 случая Covid-19. Вылечились после инфекции 5 700 212 россиян, скончались 162 509 Covid-пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>