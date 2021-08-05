РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 авг. В пяти корпусах детского сада «Детство» подмосковных Котельников проводят ремонтные работы к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Котельников Сергей Жигалкин совместно с родителями воспитанников дошкольных учреждений, а также членами Штаба гражданских инициатив проверил состояние 5 корпусов детского сада «Детство». В некоторых работы уже завершены, в других продолжаются.

В корпусе «Аленка» выполнен ремонт входной группы. Здесь устранили протечку козырьков, которая была на протяжении нескольких лет. В «Сказке» устанавливается ограждение вдоль прогулочных площадок. На территории заменили игровые элементы для детей и провели благоустройство прогулочных площадок в корпусе «Детство», где также установлено защитное ограждение. В «Светлячке» идет подготовка к обустройству новых малых архитектурных форм на игровых площадках. В ближайшее время будет завезено дополнительное оборудование для пищеблока и уборки в помещениях.

В корпусе «Заря», расположенном на территории ЖК «Новые Котельники», проверили подготовку к открытию новых групп. В дошкольном учреждении функционировали только 2 группы, которые посещали порядка 50 детей. В новом учебном году количество групп увеличат до 6, из них 2 будут посещать дети в возрасте от 2 до 3 лет. Также здесь приобретут дополнительную бытовую технику.

Помимо основных работ во всех учреждениях проводится косметический ремонт в группах и коридорах.