РИАМО - 5 авг. Более 60 тыс. человек вакцинировалось от коронавирусной инфекции в июле в подмосковных МФЦ. Пациентов принимают в 32 МФЦ на территории 27 городских округов, сообщает пресс-служба министрства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«В МФЦ Московской области продолжается вакцинация от Covid-19. За месяц количество провакцинированных в центрах жителей выросло на 61 тысячу человек. Всего в стационарных и мобильных медицинских пунктах МФЦ Подмосковья сделали прививку от коронавирусной инфекции 98 тыс. человек», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Для вакцинации в медпунктах на базе МФЦ не нужна предварительная запись. В стационарных пунктах работают врачи городских поликлиник, а также соблюдаются все санитарные требования. Перед процедурой пациенты проходят обязательный осмотр, после – медицинский контроль в течение 30 минут.

Для вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В день прививки врач предложит пациенту место и время для прохождения второго этапа вакцинации через 21 день. Второй компонент вакцины можно получить в том же МФЦ.

Список пунктов вакцинации в МФЦ доступен по ссылке.

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