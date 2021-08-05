РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Депутат Подольска Олег Паскарь приобрел картриджи и канцелярские товары для больницы №2 микрорайона Климовск.

К депутату обратился персонал больницы с просьбой оказать помощь.

«Я неоднократно шел им навстречу. В этот раз закупил и передал в Климовскую городскую больницу №2 девять картриджей, канцелярские товары (ручки, карандаши, ластики, ножницы, стикеры, замазки и прочее)», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».