РИАМО - 5 авг. С января по май текущего года в столице наблюдался значительный рост рождаемости по сравнению с 2020 годом, сообщает РБК.

Так, суммарно за первые 5 месяцев текущего года родилось на 15% детей больше, чем в прошлом году. Больше всего детей рождалось в январе и мае – в эти месяцы рождаемость выросла на 48% и 14,5% соответственно. По словам генерального директора клиники «Мать и дитя», врача Марка Курцера, рост рождаемости связан с пандемией коронавируса – последствием локдауна.

«Думаю, что карантин сыграл свою положительную роль. Люди меньше ходили, закрыты были рестораны и бары, мужья больше времени проводили с женами», – сообщил Курцер.

Между тем, в прошлом году рождаемость в России сократилась на 3%, а в столице – почти на 8%. По мнению экспертов, это связано с демографическим провалом 1990-х годов, который привел к снижению количества потенциальных матерей, а также с пандемией.

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