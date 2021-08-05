РИАМО - 5 авг. Процедура получения дубликатов документов органов ЗАГС стала проще благодаря переводу архивов в электронный вид. За полгода в Москве было выдано свыше 127 тыс. повторных свидетельств и справок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Процесс получения повторных документов стал значительно проще для заявителей после перевода архивов ЗАГС в электронный вид и передачи сведений в Единый государственный реестр ЗАГС. Теперь почти половина всех заявителей обращается в ЗАГС не по месту хранения архивных документов, а в тот, в который им удобнее всего, в том числе в 41 центр госуслуг «Мои документы» и шесть флагманских офисов», — сказала и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она уточнила, что за первую половину 2021 года в столице выдали более 127 тыс. повторных свидетельств и справок. Этот показатель увеличился почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.

С 1 января 2021 года все записи актов гражданского состояния, зарегистрированные с 1926 года, содержатся в Едином государственном реестре ЗАГС. Это позволяет гражданам экономить время при получении повторных документов, а также упрощает работу сотрудников.​

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