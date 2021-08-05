РИАМО - 5 авг. В этом году в столице построили уже 25 км дорог, еще 56 км магистралей предстоит сдать до конца текущего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Развитие транспортной инфраструктуры остается важнейшим направлением нашей работы. Так, с начала года в Москве построено 25 км дорог, 13 мостов, тоннелей, эстакад, а также 15 пешеходных переходов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в планах до конца этого года построить еще 56 км дорог и 5 транспортных сооружений.

«Планы на дорожное строительство остаются грандиозными: всего за 3 года в столице планируется построить и запустить 268 км дорог, 88 мостов, тоннелей, эстакад и 51 пешеходный переход», — подчеркнул заммэра.

Глава Строительного комплекса отметил, что за это время планируется завершить формирование транспортного каркаса, состоящего из скоростных городских магистралей (трех хорд и Южной рокады).

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