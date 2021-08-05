РИАМО - 5 авг. В районе Москворечье-Сабурово появится парковая территория на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина, там разместится экотропа, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты уже очистили и укрепили берега реки Чертановки, а также установили металлический каркас на сваях для прогулочного маршрута со смотровой площадкой. Сейчас идет обустройство деревянных пешеходных мостиков и настилов вдоль берега.

Дорожно-тропиночную сеть и лестничные спуски создают с учетом потребностей маломобильных горожан.

Кроме экомаршрута, в парке появятся: 16 пикниковых зон, детская и 2 спортивные площадки, площадки со скамейками для тихого отдыха, а также площадка для выгула собак.

Также специалисты проведут озеленение территории – появятся дополнительные деревья, кустарники и цветники.