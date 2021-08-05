РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») вошел в двадцатку лучших по уровню цифровизации среди предприятий России, получивших цифровые паспорта, сообщает пресс-служба предприятия.

Цифровой паспорт ЦНИИТОЧМАШ создали на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) министерства промышленности и торговли России. Индекс уровня цифровизации института составил 62,08%. На данный момент это 19-е место среди 151 предприятия промышленности страны, уже получивших цифровые паспорта.

По словам начальника отдела цифровизации жизненного цикла изделий ЦНИИТОЧМАШ Натальи Тарасовой, в паспорте отражены показатели 3 основных уровней цифровизации: бизнес-процессов в цепочке создания добавленной стоимости; вспомогательных бизнес-процессов; технологического развития IT на предприятии.

При оценке учитывается управление опытно-конструкторскими работами, сбытом и логистикой, производством, маркетинговыми исследованиями, закупками, качеством продукции, ее упаковкой, подготовкой производства. Также управление персоналом, безопасностью, охраной труда, экологией, эксплуатацией и обслуживанием оборудования. Еще применение технических средств автоматизации производственных процессов, уровень средств защиты информации и многое другое.

Например, уровень цифровизации бизнес-процессов в части управления опытно-конструкторскими работами в институте в настоящее время составляет около 68% (в среднем по отрасли около 49%). Цифровизация бизнес-процесса управления производством находится на среднем уровне остальных предприятий промышленности – около 54%, а управления качеством продукции на 1,5-2% ниже средних показателей. Согласно диаграммам, уровень цифровизации управления персоналом в ЦНИИТОЧМАШ доходит до 75% (средний уровень – около 60%) за счет применения 1С, а стратегического управления предприятием – около 52% против средних показателей в 25%.

Цифровой паспорт – один из ключевых проектов ведомственной программы Минпромторга РФ по цифровой трансформации. Его целью является цифровизация максимального количества производственных и административных процессов промышленных предприятий. Паспорт станет индикатором цифровой зрелости предприятий и позволит оценить уровень цифровизации промышленности России в целом.

С помощью сервиса можно узнать уровень цифровизации практически любого предприятия и ознакомиться с перечнем мер поддержки внедрения технологических решений.