РИАМО - 5 авг. Мужская сборная России по волейболу оказалась в финале Игр-2020 в Токио. Ранее российские спортсмены победили команду из Бразилии, игра закончилась со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23), сообщает Газета.ru.

Теперь в полуфинале сразятся спортсмены из Франции и Аргентины, а главный матч назначен на 7 августа.

На групповом этапе подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли четыре матча из пяти. Поражение россияне потерпели в игре с французами. В четвертьфинале наши спортсмены доказали свое превосходство над канадцами.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.