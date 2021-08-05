РИАМО - 5 авг. В центрах «Мои документы» прошли диагностику здоровья свыше 165 тыс. жителей столицы. Услуга бесплатна и появилась в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В центрах можно измерить свое артериальное давление и пульс, также можно узнать уровень насыщения крови кислородом, а еще пройти анализ выдыхаемого воздуха и многое другое. Вся диагностика занимает до 10 минут.

После того, как все исследования пройдены, выдается специальный лист с подробным анализом основных параметров организма и индивидуальными рекомендациями. Диагноз отправляется в электронную медицинскую карту, направляется по электронной почте или распечатывается на бумаге.

Там же можно сразу же записаться на прием к врачу в свою поликлинику. Для записи нужен номер полиса ОМС и дата рождения. К врачу уже записались 413 человек.

Сегодня программа медицинской диагностики представлена в 69 центрах госуслуг.