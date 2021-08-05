РИАМО - 5 авг. Вечером в четверг на территории столицы ожидается гроза с дождем, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение дня погода будет определятся атмосферным фронтом с запада — придут массивные дождево-кучевые облака.

«Погода в Москве 5 августа: к вечеру дождь с грозой, умеренное тепло», — написал синоптик в своем Instagram.

Ветер будет дуть южной четверти, 4-9 м/с, при грозе ожидаются порывы ветра. Воздух в столице успеет прогреться до 23-25 градусов. Это на 3-4 градуса выше климатической нормы августа.

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