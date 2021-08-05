РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Дорожку на Колхозной улице в подмосковной Балашихе заасфальтировали по программе «Народные тропы», всего в округе в рамках программы планируют обустроить около 70 дорожек, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

4 августа Брынцалов в рамках выездного совещания с главой Балашихи Сергеем Юровым рассказал жителями микрорайона Железнодорожный о ходе реализации на территории округа программы «Народные тропы».

«Сделать путь до важных социальных объектов комфортным, безопасным и быстрым — это задача в рамках региональной программы «Народные тропы», которая стартовала в этом году в Подмосковье. В Балашихе уже приступили к ее реализации — порядка 70 дорожек будет заасфальтировано», — написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что жители улицы Колхозной проектом остались довольны — теперь добраться до школы, остановки и станции можно будет без проблем, особенно во время сезонных осадков.