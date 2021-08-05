РИАМО - 5 авг. Столичные реставраторы восстановили двухметровый витражный стеклянный плафон в доме Абрикосовых на Малой Красносельской улице. Дом был построен в стиле модерн в 1902 году, сообщается на официальном сайте мэра города.
В конце прошлого года в доме Абрикосовых завершили основные работы по реставрации фасадов и приступили к восстановлению интерьеров. Отреставрированный плафон - уникальное изделие, которое состоит из 11 лепестков и 22 более мелких деталей из стекла на металлическом каркасе.
Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, возвращение памятнику исторического облика — очень трудоемкий процесс, главную роль в котором играет внимание к уникальным деталям.
Он добавил, что после расчистки плафон демонтировали, затем в мастерских специалисты вернули ему прежний вид. Работы продолжались около полугода.
Реставраторы бережно восстановили растительные узоры на плафоне, а также укрепили металлический каркас. Конструкцию вернут на место после завершения работ над интерьерами здания.
В доме Абрикосовых также есть окно с витражными узорами, изготовленное из цветного стекла. Специалисты намерены отреставрировать и его.
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