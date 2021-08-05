РИАМО - 5 авг. Столичные реставраторы восстановили двухметровый витражный стеклянный плафон в доме Абрикосовых на Малой Красносельской улице. Дом был построен в стиле модерн в 1902 году, сообщается на официальном сайте мэра города.

В конце прошлого года в доме Абрикосовых завершили основные работы по реставрации фасадов и приступили к восстановлению интерьеров. Отреставрированный плафон - уникальное изделие, которое состоит из 11 лепестков и 22 более мелких деталей из стекла на металлическом каркасе.

Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, возвращение памятнику исторического облика — очень трудоемкий процесс, главную роль в котором играет внимание к уникальным деталям.

«Прежде чем начать работы, проводят кропотливые исследования объекта и архивных материалов, связанных с ним. Часто это приводит к неожиданным открытиям. Так произошло с домом Абрикосовых на Малой Красносельской улице. К примеру, оказалось, что исторический оттенок стен фасадов этого дома — оливковый, а не красно-кирпичный, к которому все привыкли за последние годы. Реставраторы вернули стенам первоначальный вид. Другой находкой стал сохранившийся витражный плафон, росписи которого были просто закрашены», — сказал Емельянов.

Он добавил, что после расчистки плафон демонтировали, затем в мастерских специалисты вернули ему прежний вид. Работы продолжались около полугода.

Реставраторы бережно восстановили растительные узоры на плафоне, а также укрепили металлический каркас. Конструкцию вернут на место после завершения работ над интерьерами здания.

В доме Абрикосовых также есть окно с витражными узорами, изготовленное из цветного стекла. Специалисты намерены отреставрировать и его.