РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 авг. Более 32 кубометров мусора убрали из Томилинского лесопарка подмосковных Котельников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Томилинский лесопарк является излюбленным местом отдыхающих в Котельниках. Природа этого места идеально подходит для пикника. К сожалению, отдыхающие не ценят все богатство данного места и оставляют после себя горы мусора.

В лесопарке прошла уборка мусора. В ней приняли участие сотрудники администрации, община мусульман Котельников, а также строительная компания «ПИК», УК «Новые Котельники» и другие.

Была убрана территория лесопарка, очищена прибрежная зона от пластиковых бутылок. Всего вывезено более 32 куб. м мусора.

Администрация Котельников призывает выносить за собой мусор и беречь природу.