РИАМО - 5 авг. Столица будет продолжать активное строительство социальной инфраструктуры в новых микрорайонах, при этом инвесторам поставлена задача вводить все объекты точно в срок, в противном случае они не будут работать в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник провел встречу с жителями Западного округа столицы, где обсуждалась перспектива развития Тропарево-Никулина, Солнцева, Ново-Переделкина, Очаково-Матвеевского и других районов. По его словам, больше всего людей волнует транспорт, здравоохранение, а также доступность школ и детских садов.

«В сложившихся микрорайонах эта проблема в основном решена. Но в кварталах новостроек жители регулярно сталкиваются с проблемой – дома давно уже заселены, а к строительству детского садика инвесторы только-только приступают», – написал Собянин в своем блоге.

Мэр предупредил, что инвесторы, которые срывают исполнение обязательств по строительству социнфраструктуры, больше не будут работать в городе. Власти города поставили условие, чтобы к моменту ввода жилья рядом была обустроена вся необходимая инфраструктура. Если этого не произойдет, то никаких преференций и проектов от города застройщики больше не получат.

«Мы построили много школ, поликлиник и детских садов. И еще будем строить столько, сколько потребуется. <...> По программе реновации, так как плотность населения увеличивается», – резюмировал мэр.

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