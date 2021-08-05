РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. В четверг утром на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 4 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка начинается от пересечения с Егорьевским шоссе и заканчивается напротив торгового центра «Выходной». Проехать данный участок можно за 18 минут, без пробок дорога заняла бы около 4 минут.

Также заторы есть на улицах Смирновская, Волковская, Инициативная, Проектируемом проезде №4037. Глухая пробка образовалась в поселке Октябрьский на улице Ленина.