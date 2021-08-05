РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов после жалоб жителей Балашихи на рост в округе цен на морковь, капусту и картофель в ходе рабочего визита прошел по торговым рядам и пообщался с продавцами и жителями, как только начнется сбор урожая овощей в регионе, цены будут снижаться, сообщает пресс-служба депутата.

Центральный рынок возле ж/д вокзала в микрорайоне Железнодорожный – излюбленное место по закупке овощей и фруктов для горожан.

«Цены, конечно, разные и зависят как от сезона, так и от места, где выращен продукт. Действительно, месяц назад был рост по основным овощам, так называемого «борщевого набора». Продавцы пояснили, что связано это было с дефицитом отечественной продукции на складах и отсутствием нового урожая», – сказал Ефимов.

Он добавил, что на сегодня ситуация относительно стабилизировалась. Морковь и лук на рынке в Железнодорожном – крымские, картофель и капуста – из Краснодарского края, а вот огурцы, по словам предпринимателей, Луховицкие. Как только начнется сбор урожая овощей в Подмосковье и близлежащих областях, цены еще могут снизиться.

Специалист управления потребительского рынка, услуг и рекламы Жанна Дмитренко сообщила, что ежемесячно сотрудники администрации с помощью электронного приложения мониторят цены на основные продукты и видят колебания цен в разных точках торговли.

«В сетевых магазинах – цена чуть ниже, на рынке – цены разные, на лотках и в небольших магазинах предприниматели ставят наценку чуть ниже, чтобы товар не залеживался на прилавке. А сейчас у садоводов пойдут свои помидоры, огурцы, морковь и яблоки, и стоимость на эти товары, конечно, снизится до первых заморозков», – пояснила Дмитренко.