РИАМО - 5 авг. В рамках комплексного благоустройства и озеленения поймы реки Чермянки местный пруд приведут в порядок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До начала работ по благоустройству парковой территории поверхность пруда была засорена крупным и мелким бытовым мусором. Переливная труба, соединяющая пруд с Чермянкой, находилась в неудовлетворительном состоянии, из-за чего происходил избыточный застой воды, и, как следствие, ее цветение. В неудовлетворительном состоянии находились и берега пруда, вдоль них было неудобно прогуливаться», — сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

Суммарная площадь водной поверхности составляет 3,8 тыс. кв. м. Дно и берега водоема расчищают вручную, для этого рабочие используют малую технику. Специалисты уже расчистили территорию от старых деревьев и опавших листьев, мусора, ила и донного грунта.

Чтобы вода не уходила в грунт, на дно пруда поместили слой песчано-гравийной смеси и специальную изоляционную пленку, а поверх уложили бутовый камень. Берег укрепили бревнами из лиственницы.

Во время работ естественный остров сохранят, там смогут гнездиться водоплавающие птицы. В зонах мелководья обустроят биоплато — живой фильтр со специальными водными растениями.

Пруд и территория вокруг него станут частью будущего парка «Яуза».