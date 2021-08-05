РИАМО - 5 авг. В рамках комплексного благоустройства и озеленения поймы реки Чермянки местный пруд приведут в порядок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Суммарная площадь водной поверхности составляет 3,8 тыс. кв. м. Дно и берега водоема расчищают вручную, для этого рабочие используют малую технику. Специалисты уже расчистили территорию от старых деревьев и опавших листьев, мусора, ила и донного грунта.
Чтобы вода не уходила в грунт, на дно пруда поместили слой песчано-гравийной смеси и специальную изоляционную пленку, а поверх уложили бутовый камень. Берег укрепили бревнами из лиственницы.
Во время работ естественный остров сохранят, там смогут гнездиться водоплавающие птицы. В зонах мелководья обустроят биоплато — живой фильтр со специальными водными растениями.
Пруд и территория вокруг него станут частью будущего парка «Яуза».
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