РИАМО - 5 авг. «Москвариум» на ВДНХ с момента начала работы в 2015 году принял уже 10 млн посетителей. Гости каждый день могут вживую увидеть 12 тыс. водных обитателей из самых разных уголков мира, сообщает пресс-служба выставки.

На данный момент этот центр океанографии и морской биологии является одним из самых крупных подобных комплексов на планете. Его площадь составляет 53 тыс. кв. м.

«Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы. За шесть лет его посетили 10 млн человек», - сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В «Москвариуме» плавает около 600 видов рыб и других морских представителей. Недавно там появились 2 новых вида морских звезд — новогвинейская подушка и синяя линкия. За шесть лет в центре родилось более 2,4 тыс. водных обитателей. В этом году родились еще детеныши белоперых акул, африканских цихлид, манагуанских цихлазом, хромисов-красавцев и скатов-бычерылов.

Знакомство с древними водоплавающими

Весной в «Москвариуме» открылась мультимедийная экспозиция «Океан юрского периода», благодаря которой гости теперь могут познакомиться с существами, жившими в океане миллионы лет назад.

С помощью 3D-анимации и научных фактов были воссозданы 12 видов доисторических гигантов размером от 3 до 20 м. Среди них есть мозазавр и базилозавр, акула мегалодон, рептилии эласмозавр и плиозавр, хищные рыбы ксифактины и дунклеостеи.

Океан знаний для детей и подростков

Столичные дети могут учиться в «Москвариуме» по уницальным познавательным программам. Центр нередко становится площадкой для открытых уроков.

Еще здесь проводятся научные исследования. К примеру, вместе с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии в «Москвариуме» изучают байкальскую нерпу.