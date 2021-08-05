РИАМО - 5 авг. В подмосковном Щелкове предприниматель нечаянно застрелил знакомого из обреза во время похорон его кота, пишет «Московский комсомолец».

Мужчина попросил своего знакомого помочь предать земле любимое животное. После прощания, которое сопровождалось небольшим салютом, приятели переместились в дом на поминки. Мужчины активно употребляли спиртное. Выпроводив собутыльника, коммерсант вдруг решил спрятать в подвал обрез, который стоял у него с 90-х годов за печкой.

Внезапно нетрезвый хозяин умершего кота вернулся и с порога буквально упал на своего приятеля, который держал в руках оружие. Мужчина отшатнулся и случайно выстрелил в друга. Нелепая случайность стала роковой: мужчина погиб на месте. На следствии и суде предприниматель уверял, что ставил обрез на предохранитель.

В итоге суд приговорил мужчину к 2 годам колонии-поселения. Примечательно, что в 90-х годах он уже обвинялся в совершении заказного убийства, но был оправдан.