РИАМО - 5 авг. Семинар для организаторов добровольческой деятельности в Москве «Пять ключей успешной волонтерской программы» состоится 11 августа в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Присоединиться к мероприятию смогут все желающие по предварительной регистрации по ссылке.

«Обучающий интенсив «Пять ключей» является одной из традиционных программ «Мосволонтера». Он знакомит руководителей волонтерских объединений с этапами формирования волонтерского корпуса и управления добровольческой деятельностью на мероприятии. В обновленную программу этого сезона войдет установочная сессия, трехчасовой обучающий вебинар и задания для самостоятельной работы», — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Установочная сессия состоится 6 августа. На ней участникам расскажут, как привлекать новых членов в свое волонтерское движение и мотивировать их. Слушатели узнают, что делать, чтобы у добровольцев не было профессионального выгорания.

Также на установочной сессии участникам дадут самостоятельное задание - им предложат составить план создания группы волонтеров для проведения крупного мероприятия. Затем работы разберут на вебинаре 11 августа.