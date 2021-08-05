РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. В Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино после временного перепрофилирования под инфекционное отделение возобновят прием рожениц, первые роды примут в августе после проведения полной дезинфекции помещения, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Министерство здравоохранения Московской области выпустило приказ о восстановлении деятельности Балашихинского роддома. Главный врач Наталья Алимова в ходе рабочей встречи с парламентарием рассказала, что в закрытом режиме, как инфекционное отделение для пациентов с Covid-19, они проработали месяц и одну неделю. Связано это было с ростом числа заражений в начале июня. Сегодня ситуация стабилизировалась.

«Мы видим, что вакцинация приносит свои плоды. Важно продолжать эту работу, ревакцинироваться тем, у кого закончились антитела, новой, более легкой однофазной прививкой. И, конечно, мы не устаем благодарить наших врачей, которые продолжают спасать людей 24/7», – сказал Ефимов.

Он пожелал коллективу роддома поскорее вернуться к свой важной и нужной работе – приему родов и выхаживанию малышей.

«Мы выписали всех больных. Персонал совместно со специализированной организацией занимается дезинфекционными мероприятиями всех помещений. В августе, как только все будет готово, мы вновь начнем прием наших мамочек, по которым сильно соскучились», – подчеркнула Алимова.

Она отметила, что вновь выявленные пациенты с Covid-19 направляются в филиал №3 Балашихинской областной больницы в Железнодорожном, а также в Сергиево-Посадскую районную больницу.