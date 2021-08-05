РИАМО - 5 авг. Полицейские в Солнечногорске задержали двоих мужчин, которые нападали на одиноких прохожих и срывали с них золотые цепочки, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Оперативники установили и задержали 32-летнего местного жителя и 44-летнего рецедивиста-москвича. В безлюдных местах они поджидали одиноко идущих людей, после чего нападали со спины и срывали с шеи украшения. После этого злоумышленники сдавали ювелирные изделия в скупку.

«От противоправных действий нападавших пострадали две женщины и мужчина. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчин удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения. Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ (грабеж), они арестованы. Часть похищенных украшений изъяли в одном из ломбардов Солнечногорска.

Сейчас полиция проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.