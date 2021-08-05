РИАМО - 5 авг. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов пояснил, что проверку квартир без предупреждения и документально подтвержденных оснований могут осуществлять представители коммунальных служб и проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов, сообщает агентство «Прайм».

Миронов отметил, что любая проверка, связанная с посещением жилья гражданина, тщательно регламентирована законом. Правоохранители, к примеру, могут прийти только по решению суда и с постановлением на обыск.

При этом эксперт подчеркнул, что зачастую в дом без приглашения приходят с проверками коммунальщики, а также специалисты ведомств, которые контролируют потребление энергоресурсов. Однако для осмотра различных приборов учета энергоресурсов, а также их показаний службы должны предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней.

«Гражданин может не согласиться с датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение, и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — сказал Миронов.

Важно знать, что коммунальщики могут пойти в суд, если с хозяином не получилось договориться о сроках визита в квартиру. Обычно суды встают на сторону проверяющих и обязывают ответчиков открыть двери.

УК имеет право на допуск в жилые помещения своего представителя в заранее согласованное время, но не чаще одного раза в три месяца.

Что касается ситуации, когда в квартиру пытаются попасть сотрудники аварийно-спасательных служб в случае ЧП, то они имеют на это полное право. Но даже для устранения аварии закон не предоставляет им права силового проникновения в жилье. Тем не менее, платить за последствия аварии будет тот, кто препятствовал ее устранению.