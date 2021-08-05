РИАМО - 5 авг. Функцией бесконтактного оформления билетов на станциях ЦППК уже воспользовались 76 тыс. подмосковных льготников, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Больше всего поездок совершено со станции Пушкино – почти 3,8 тыс. В списке лидеров также станции Железнодорожная (2,8 тыс.) и Нахабино (2,5 тыс.).

Бесконтактный способ оплаты проезда стал доступен с 1 июля для льготных категорий граждан Московской области на подмосковных и столичных станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами. Обладателям соцкарт теперь необязательно оформлять билет в кассе для каждой поездки, достаточно активировать карту раз в год.

Благодаря данной функции проезд на железнодорожном транспорте стал удобнее: для прохода нужно приложить действующую социальную карту к турникету или валидатору, а после обязательно закрыть поездку аналогичным способом. При этом жителям Подмосковья доступен проезд до московских станций и обратно.

Если на станции отправления или назначения нет валидирующих устройств, нужно как и раньше оформить разовый билет в кассе. Для проезда в электропоезде необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролера.