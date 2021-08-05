РИАМО - 5 авг. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что синоптическая осень в столице наступит в третьей декаде августа и продлится до 15 октября, сообщает ТАСС.
По его словам, синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы. Оно определяется различием температурных режимов океанов и континентов.
«Средняя дата начала осени — это двадцатые числа августа, 22 или 23 августа», — сказал Вильфанд.
Дата наступления синоптической осени может сдвигаться, подчеркнул метеоролог. Это может быть как 10 дней, так и 2 недели.
В среднем естественная синоптическая осень длится до 15 октября, после этой даты начинается предзимье, заключил специалист.
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