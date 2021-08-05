РИАМО - 5 авг. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего сына на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Двухлетнего ребенка с тяжелыми травмами нашли прохожие под окнами жилого дома, расположенного на улице Шумилова. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Ребенка выбросил с балкона 5 этажа отец, после чего скрылся», — добавила Иванова.

Мужчину оперативно задержали. Его доставят в СК для проведения следственных действий.

По данным СМИ, в момент задержания мужчина вел себя неадекватно и сказал, что ребенок был болен.

Видео с места трагедии в Москве, где мужчина выбросил с балкона своего ребенка>>